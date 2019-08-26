Ümit Karan Shkupi takımından istifa etti

Teknik direktörlük kariyerini yurt dışında sürdüren Ümit Karan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
2018-19 sezonu başında Kuzey Makedon ekibi FC Shkupi ile anlaşan ve bir yıl Kuzey Makedonya'da görev yapan 42 yaşındaki teknik adam görevini bıraktı.
Karan yönetimindeki FC Shkupi, ligde aldığı derecenin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılmış ancak 1. ön eleme turunda eşleştikleri Ermenistan temsilcisi Pyunik'e 3-3 ve 2-1'lik skorlarla elenerek turnuvaya ilk etapta veda etmişti.
Ümit Karan daha önce, ABD'de yaşayan Malatyalıların kurduğu Malatyaspor USA takımını yaklaşık 4 ay çalıştırmıştı.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Adil Rami’yi kadrosuna katmak üzere olan Sarı-Lacivertliler için İtalya’nın saygın basın organlarından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'ya bonusların haricinde yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif etti.
Beşiktaş, Thiago Maia'yı kiralamak için Fransız ekibi Lille ile görüşmelere başladı. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Thiago Maia kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide görev alıyor? Detaylar haberimizde...
Süper Lig’de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Ricardo Quaresma için görüşmelere başladı. Turuncu-Lacivertli ekip, Portekizli yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroluk bir sözleşme sundu.
Galatasaray, altyapı futbolcularından Işık Kaan Arslan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Konyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, 'Falcao'yu isterim ama Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayım' diyen teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden Moussa Konate'nin transfer edilmesini istedi.
Monaco, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açık bir şekilde ifade eden Radamel Falcao'yu takımda tutmak için elinden geleni yapıyor. Son olarak teknik direktör Leonardo Jardim, Kolombiyalı golcüyü ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.