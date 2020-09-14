Uluslar Ligi nedir? UEFA Uluslar Ligi ne demek?

UEFA Uluslar Ligi, 2018 yılından kurulmuştur. Erkek milli futbol takımları arasında yapılan futbol turnuvasına verilen bir isimdir. Dört kümeden oluşan UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonasına katılma açısından büyük önem arz etmektedir.

UEFA Uluslar Ligi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler bulunuyor. Eylül 2018 yılından kurulan ve faaliyete geçen UEFA Uluslar Ligi'nde, 55 takım mücadele ederken, lig grupları takımların sezon boyunca performanslarına göre oluşuyor. UEFA Uluslar Ligi dört kümeden meydana gelirken, Avrupa Şampiyonasına katılım sağlaması etkili oluyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ NE DEMEK?

UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında gerçekleştirilen uluslararası futbol turnuvası. İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başlamıştır.

FORMAT NASIL İŞLEMEKTEDİR?

UEFA Uluslar Ligi formatı ise şu şekilde işlemektedir;

55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrıldı. Her lig kendi içinde üçerli veya dörderli takımdan oluşan 4 gruba ayrıldı.

En üst lig olan A Liginin grup birincileri Haziran ayında UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak için final aşamasında karşılaştı. Final aşaması tek maçlı eliminasyon sistemi kura ile belirlenecek 2 yarı final maçı, üçüncülük maçı ve final maçından oluştu. Ev sahibi ülke 4 yarı finalist takım arasından belirlendi.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi de uygulandı. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (D Ligi hariç) bir alt lige düştü. Gruplardaki takım sayısı farklılığı nedeniyle C Liginin en kötü grup üçüncüsü de D Ligine düştü.