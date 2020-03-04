Uluslar Ligi kura çekimi sonuçları belli oldu mu? 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi!

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonuçları belli oldu mu? sorusu sporseverler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türk Mili Takımımızın rakiplerinin kim odluğu belirlendi. B liginde yer alan Türkiye kuraya 3. torbadan girdi. Uluslar Ligi 2020-2021 dönemi kura çekimi sonuçları hakkında detaylı bilgi haberimizde.

Uluslar Ligi kura çekimi sonuçları bugün Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi’nde yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in de katıldığı kura çekiminde Türkiye’nin karşısında hangi ülkelerin yer aldığı merak konusu oldu. Bu yıl grup maçları eylül, ekim ve kasım aylarında yapılacak olan Uluslar Ligi hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ

B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girdi. Milliler, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi’nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkelere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi’nde mücadele edecek.

A, B, C, D olmak üzere 4 ayrı kümede 55 ülkenin yer alacağı UEFA Uluslar Ligi’nde 16 grup olacak. Ülkelerin kat sayılarına göre sıralandığı kümelerde A ve B kümesinin 4 grubunda 3’er takım yarışacak. Küme C içerisinde yer alan takımlarda bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke mücadele edecek. D yani en düşük katsayılara sahip olan ülkelerin kümesinde ise dört grupta dört ülke yer alacak. EURO 2020’ye erkenden katılma b

UEFA ULUSLAR LİGİ NE ZAMAN?

Uluslar Ligi'nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.

ULUSLAR LİGİ'NİN DÜNYA KUPASI’NA ETKİSİ NEDİR?

Dünya Kupası Elemeleri’nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar’da düzenlenecek finallere yükselecek. Play-Off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak Play-Off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.