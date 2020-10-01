Ülke puanında korkulan oldu! Şampiyonlar Ligi artık hayal

Takımlarımızın Avrupa'da son dönemde başarısız sonuçlar alması UEFA ülke puanı sıralamasında ciddi bir sıkıntı yaşamamıza neden oldu.
11. sıradaki yerini kaybetmemek için Ukrayna ve İskoçya ekiplerinin başarısızlığını bekleyen Türkiye, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Gent'i 3-0 yenip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasıyla bir basamak geriledi ve 12. sıraya düştü. Sezon sonunda bu basamakta kalmamız durumunda 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak. UEFA ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerilememiz durumunda Avrupa Ligi'ne direkt giden takımımız da olmayacak.
11. sıraya tekrar yükselmemiz halinde ise ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde de Kupa 1'e gitme şansı bulursa 2022-23 sezonunda Devler Ligi gruplarına direkt gidebileceğiz.
RANGERS MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
Galatasaray'ın hemen arkamızdaki İskoçya'nın ekibi Rangers ile oynayacağı maçın önemi bir kat daha arttı. Sarı-kırmızılı takım bugün deplasmandaki mücadeleyi kaybederse 13. sıraya düşme ihtimalimiz çok yükselecek. Ayrıca ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Demir Grup Sivasspor'un toplayacağı puanlar da kritik değere sahip.
(Sabah)
Fenerbahçe dün Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Brezilyalı 10 numara Giuliano ve menajeriyle masaya oturma kararı aldı. Başarılı futbolcu da eski takımına gelmeyi çok istiyor.
Takımlarımızın Avrupa kupalarında son yıllarda aldığı başarısız sonuçlar neticesinde UEFA ülke puanı sıralamasında 11. sıradan 12. sıraya düştük. Ukrayna'ya kaptırdığımız 11. sıra sonrası 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.
Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Glasgow Rangers'ı yenerse gruplara katılım karşılığı olarak 6 milyon avro (54 milyon TL) kazanacak.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs salgını sebebiyle maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı” dedi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, zor bir maç olacağına dikkat çekti.
Forvet bölgesine Samatta'yı alan F.Bahçe, ikinci tercihini de Papiss Cisse'den yana kullandı. Oyuncu ve menajeri müzakere için İstanbul'a geldi. Görüşmeler sorunsuz ilerledi. 1+1 yıllık mukavele konusunda anlaşma sağlandı.