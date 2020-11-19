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aksam.com.tr
  • 19 Kasım 2020 Perşembe 19:13
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Ukrayna Milli takımında sevinç! Testler negatif...

Ukrayna Milli takımında sevinç! Testler negatif...

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Ukrayna'nın İsviçre maçının ertelenmesine neden olan 9 pozitif test sonucu negatife döndü.

İsviçre maçı öncesi Ukrayna'da 9 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle küme düşenin belli olacağı Uluslar Ligi maçı ertelendi.

Ülkesine dönen Ukrayna'da son yapılan tüm testlerin sonucu negatif çıktı. Ukrayna'da UEFA'nın ertelenen maç için kararı bekleniyor.

A Ligi 4. grupta yer alan iki takımdan Ukrayna 6 puanla son maçını bekliyordu. İsviçre ise 3 puanda kalmıştı.

Ukrayna, İsviçre maçından 1 puan çıkarırsa A Ligi'nde kalacak. İsviçre ise kazanamazsa, B Ligi'ne düşecek.

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