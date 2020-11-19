Ukrayna Milli takımında sevinç! Testler negatif...

İsviçre maçı öncesi Ukrayna'da 9 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle küme düşenin belli olacağı Uluslar Ligi maçı ertelendi.
Ülkesine dönen Ukrayna'da son yapılan tüm testlerin sonucu negatif çıktı. Ukrayna'da UEFA'nın ertelenen maç için kararı bekleniyor.
A Ligi 4. grupta yer alan iki takımdan Ukrayna 6 puanla son maçını bekliyordu. İsviçre ise 3 puanda kalmıştı.
Ukrayna, İsviçre maçından 1 puan çıkarırsa A Ligi'nde kalacak. İsviçre ise kazanamazsa, B Ligi'ne düşecek.
Fenerbahçe'nin flaş ismi Mert Hakan Yandaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçta2 gol atan Diego Perotti, maçı değerlendirdi.
Fenerbahçeli Filip Novak, deplasmanda 5-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Hollandalı sol kanat oyuncusu Brahim Darri'nin sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı.
Trabzonspor daha önce de girişimlerde bulunduğu Halil Dervişoğlu için bir kez daha harekete geçti.
• Kulübü Brentford tarafından kiralandığı Twente'de forma şansı bulamadı.
• Genç forvet, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.
Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, listenin ilk sırasına Milan'da forma giyen Rade Krunic'i yazdı. Cimbom'un kiralamak istediği Boşnak orta saha oyuncusu da İtalyan ekibinden ayrılmayı planlıyor.