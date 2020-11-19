Ukrayna Milli takımında sevinç! Testler negatif...

Milli yıldızımız Süper Lig devine geliyor! Babası resmen açıklamıştı

Trabzonspor daha önce de girişimlerde bulunduğu Halil Dervişoğlu için bir kez daha harekete geçti.

• Kulübü Brentford tarafından kiralandığı Twente'de forma şansı bulamadı.

• Genç forvet, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.