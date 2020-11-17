Ukrayna-İsviçre maçına korona engeli

Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takımda çıkan Kovid-19 vakaları sonrasında kafilenin karantinaya alınması sebebiyle İsviçre maçının oynanmayacağını duyurdu.
Karşılaşmayla ilgili kararın daha sonra UEFA tarafından açıklanacağı ifade edildi.
Son yapılan Kovid-19 testlerinin ardından Ukrayna Milli Takımı'nda oyuncular Ruslan Malinovskyi, Sergiy Kryvtsov, Junior Moraes ve antrenör Ivan Bashtovy'nin sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Daha önce ise Eduard Sobol, Yevhen Makarenko ve Dmytro Riznyk'in koronavirüse yakalandığı belirtilmişti.
Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi Kenan Karaman olurken, Henry Onyekuru ve Salih Uçan da Terim'in diğer gözdeleri.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligi 16 Mayıs'ta bitirmek zorunda olduklarını söyledi. Özdemir, kulüplere "Gerekirse altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz" dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Medical Park Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.