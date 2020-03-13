  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 08:00
  • |
  • 13 Mart 2020 Cuma 09:44

Uğurcan Çakır'a 22 milyon euro

Uğurcan Çakır'a 22 milyon euro

Paylaş

TRABZONSPOR'UN yıldızı Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor...

AKŞAM

Liverpool, Everton ve Shefield United’ın ardından şimdi de Leicester City, 23 yaşındaki kaleciyi radarına aldı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Leicester scout şefi Lee Congerton, Uğurcan’ı Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçında tribünden takip etti. Congerton, raporuna ise “Gördüğüm en iyi kalecilerden biri” notunu düştü. İngilizler Leicester’ın 22 milyon euro ile TS’nin kapısını çalacağını iddia etti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Manchester United turu ilk maçtan kaptı

title

‘İdolüm Drogba'

title

Medipol Başakşehir'de Enzo Crivelli sakatlık geçirdi

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

'Gördüğüm en iyi kalecilerden' dedi ve müthiş teklifi hazırladı
'Gördüğüm en iyi kalecilerden' dedi ve müthiş teklifi hazırladı

'Gördüğüm en iyi kalecilerden' dedi ve müthiş teklifi hazırladı

TRABZONSPOR'UN yıldızı Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor...

Virüs Arsenal'e sıçradı
Virüs Arsenal'e sıçradı

Virüs Arsenal'e sıçradı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

2 yıldız futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
2 yıldız futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi

2 yıldız futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi

Juventus'ta koronavirüs kabusu sürüyor! Daniele Rugani'nin ardından Paulo Dybala'nın testlerinin de pozitif çıktığı iddia edildi.

Okan Buruk kötü haberi verdi!
Okan Buruk kötü haberi verdi!

Okan Buruk kötü haberi verdi!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, FC Kopenhag'ı 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Derbi öncesi Sergen Yalçın son kararını verdi
Derbi öncesi Sergen Yalçın son kararını verdi

Derbi öncesi Sergen Yalçın son kararını verdi

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın ilk 11'i belirleme konusunda büyük aşama kaydetti. İşte derbi öncesi Beşiktaş'tan son dakika haberleri...

Avantaj Başakşehir'de
Avantaj Başakşehir'de

Avantaj Başakşehir'de

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarkalı Kopenhag'ı konuk ediyor.

'Herkes saha içinde kalsın'
'Herkes saha içinde kalsın'

'Herkes saha içinde kalsın'

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.