Uğurcan Çakır'a 22 milyon euro

TRABZONSPOR'UN yıldızı Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor...

AKŞAM

Liverpool, Everton ve Shefield United’ın ardından şimdi de Leicester City, 23 yaşındaki kaleciyi radarına aldı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Leicester scout şefi Lee Congerton, Uğurcan’ı Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçında tribünden takip etti. Congerton, raporuna ise “Gördüğüm en iyi kalecilerden biri” notunu düştü. İngilizler Leicester’ın 22 milyon euro ile TS’nin kapısını çalacağını iddia etti.