Uğurcan yolcu

BAŞTA Liverpool ve Tottenham olmak üzere Avrupa’nın dev kulüplerinin temsilcileri, Beşiktaş derbisinde yine Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’ı izledi.

AKŞAM

Genç file bekçisi inanılmaz bir performans sergilerken piyasasını da artırdı. Yaz aylarında Uğurcan’ın 20 milyon euronun üstünde bir rakama Avrupa’nın yolunu tutması bekleniyor.