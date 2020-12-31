Uğurcan Çakır'ın son talipleri Roma ve Inter

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Bir süredir İngiliz ve Fransız ekiplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için şimdi de İtalyanlar devreye girdi. Çizme'nin iki devi Roma ve Inter, milli kaleciyle yakın temas halinde.

Geçen sezondan bu yana İngiliz ve Fransız kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için şimdi de İtalyanlar devrede.



ROMA’DAN SONRA INTER

Roma’nın yakından ilgilendiği Uğurcan, menajerler vasıtasıyla İnter’e de teklif edildi. Çizme basınında çıkan haberlere göre hem Roma hem de İnter ciddi şekilde kaleci arayışında ve Trabzonspor’un yıldız file bekçisiyle yakından ilgileniyorlar.

MÜTHİŞ BİR POTANSİYEL

Özellikle Roma kulübüne yakın haber sitelerinde Uğurcan’ın Türkiye’deki en iyi kaleci olduğuna vurgu yapılırken, 24 yaşındaki milli oyuncunun müthiş bir potansiyele sahip olduğu belirtildi.