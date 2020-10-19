Uğurcan Çakır'dan taraftarlara: Bize inanmaya devam edin

Süper Lig’de geride kalan ilk 5 haftalık bölümde yalnızca 5 puan toplayabilen Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır, taraftarlara mesaj göndererek, “Bize inanmaya devam edin’ dedi. Genç kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir haftaya başladıklarını belirterek, “Alınacak puanlar ve kazanılacak maçlar var. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Aramıza katılan arkadaşlarımızla bize ve armamıza yakışan futbolu en kısa zamanda ortaya koyacağız. Destek veren herkese teşekkürler. Bize inanmaya devam edin” dedi.
TRONDSEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Bu arada Trabzonspor’un sezon başında transfer ettiği ve yaşadığı şanssız sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalacak olması nedeniyle lisansı çıkarılmayan Anders Trondsen, Eylül ayında geçirdiği ön çapraz bağı ameliyatının ardından çalışmalara başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Şubat aylarında sahalara dönmesini beklediği Trondsen de çalışmalara başladığının sevincini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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