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  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 07:22
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  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:55

Uğurcan Çakır'a Roma da talip oldu

Uğurcan Çakır'a Roma da talip oldu

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Liverpool, Manchester City, Tottenham, Everton ve Sevilla derken, Uğurcan Çakır'ın son talibi Roma oldu. Trabzonspor ile temas kuran İtalyan temsilcisi, genç eldivenin şartlarını sordu.

Trabzonspor'da kaleyi devraldığından bu yana gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır için her geçen gün başka bir dev kulüp devreye giriyor. Liverpool, Manchester City, Tottenham, Everton ve Sevilla'nın ısrarla kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki file bekçisinin son talibinin İtalyan temsilcisi Roma olduğu öğrenildi. Kadrosunda milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'i bulunduran Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor ile temas kurdu ve genç eldivenin şartlarını sordu.

'20 milyon Euro'luk teklif'

Bordo-Mavili yönetim, transferin gözdesi olan Uğurcan'ı rekor bedelle yurtdışına göndermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları önlerine gelen her öneriyi, pazarlıkları kızıştırmak için kullanıyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Ağaoğlu devre arasında "Uğurcan için 20 milyon Euro'luk teklif aldık" açıklamasını yapmıştı. Yönetimin hedefi bu rakamı daha da yukarıya çekmek. Koronavirüs salgını sonrasında etkilenecek ekonomi nedeniyle pazarlıklar kıran kırana geçecek.

(Fanatik)

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