Uğurcan Çakır'a Premier League'den bir dev daha talip

Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır için Leicester City'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Ada basınında çıkan haberlerde, transfer döneminde Mavi-Beyazlılar'ın harekete geçebileceği yazılırken, genç kalecinin maliyetinin de en az 18 milyon Pound olacağı belirtildi.

Trabzonspor kalesini devraldığı ilk günden bu yana başarılı performansıyla fark yaratan ve sezonun gözde ismi haline gelen Uğurcan Çakır için her gün farklı iddialar ortaya atılıyor. Özellikle ismi İngiliz devleri Liverpool ve Tottenham'la çok ciddi bir şekilde anılan 24 yaşındaki eldiven için son dedikodu yine Ada'dan geldi. İngiliz basını Leicester City'nin, genç file bekçisini takibe aldığını ve transfer döneminde harekete geçebileceğini yazdı.

20 milyonu reddetmişlerdi

Haberde, Uğurcan'ın maliyetinin de en az 18 milyon Pound olacağının altı çizildi. Karadeniz ekibi, transfer piyasasını kızıştıran ve devleri peşinde koşturan başarılı file bekçisini astronomik bir bedelle yurt dışına göndermeyi hedefliyor. Hatırlanacağı üzere ara transfer döneminde Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başarılı kaleci için 20 milyon Euro'luk resmi teklif aldıklarını açıklamıştı.

(Fanatik)