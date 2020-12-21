Uğurcan Çakır'a çılgın teklif!

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İtalyan devi Roma, Uğurcan Çakır için geliyor... Pau Gomez'den memnun kalmayan Roma, 15 milyon euroluk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'da son haftaların formda ismi Uğurcan Çakır, Serie A ekibi Roma'nın transfer gündemine ilk sıradan gildi. İtalyan ekibi 24 yaşınadaki Uğurcan için, Bordo-Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Roma'nın gözden çıkardığı rakam ise; 15 milyon Euro...

PAU GOMEZ İLE OLMADI

İtalyan ekibi 23 milyon euroya kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Pau Gomez'den memnun değil. Teknik direktör Fonseca'nın isteği doğrultusunda arayışa giren Roma'da gündemdeki ilk ismin Uğurcan Çakır olduğu öğrerildi.



UĞURCAN DA İSTİYOR

Geçen sezon Lille'in resmi teklif yaptığı ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Uğurcan Çakır kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Genç kalecinin Serie A'da oynamaya da sıcak baktığını gelen haberler arasında.

Uğurcan'ın piyasa değerini araştıran Roma'nın Trabzonspor'un kapısını 15 milyon euroluk teklifle çalması bekleniyor. İtalyan ekibi Ocak ayında bu transferi mutlaka bitirmek istiyor.

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