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aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 21:57
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 21:59

Uğurcan Çakır'a büyük onur

Uğurcan Çakır'a büyük onur

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Dünyaca ünlü World Soccer dergisi mayıs ayı sayısında transfer döneminin 100 gözde futbolcusunu belirledi.

Listede Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır da yer aldı. Brezilyalı Neymar başta olmak üzere birçok süper yıldızın bulunduğu listeye bordo mavili ekibin kalecisi de girdi. 

2 kez A Milli Takim forması da giyen 24 yaşındaki file bekçisinin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yanı sıra Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ifade edildi. Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatan Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta görev aldı.

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Uğurcan Çakır'a büyük onur
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