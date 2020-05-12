Uğurcan Çakır'a büyük onur

Listede Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır da yer aldı. Brezilyalı Neymar başta olmak üzere birçok süper yıldızın bulunduğu listeye bordo mavili ekibin kalecisi de girdi.
2 kez A Milli Takim forması da giyen 24 yaşındaki file bekçisinin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yanı sıra Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ifade edildi. Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatan Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta görev aldı.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Emre Kılınç için, genç futbolcunun temsilici William D'avila flaş açıklamalar yaptı.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında Werder Bremen'den ücretsiz kadrosuna kattığı Alman yıldız, transferine ilişkin açık kapı bıraktı! Kısa süre önce adı Wolfsburg ile anılan Kruse, "Almanya'da tekrar oynamayı hayal edebiliyorum." dedi.
Dünyaca ünlü World Soccer dergisi mayıs ayı sayısında transfer döneminin 100 gözde futbolcusunu belirledi.
Sezonun sona ermesiyle birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Jose Luis Palomino için ikinci bir görüşme yaptı.
Galatasaray, saat 19:05'te sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 12 Mayıs 2012'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kazanılan kazanılan şampiyonluğa göndermede bulundu.
Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İbrahim Sehic'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Gökhan Gönül'e Galatasaray'dan veto... Teknik direktör Terim, 35 yaşındaki futbolcuyu istemediğini yönetime iletti.