Uğurcan Çakır'a 3 sürpriz kulüp talip oldu

TM Dijital Haber Merkezi

Iker Casillas’ın futbolu bırakmasının ardından kaleci arayışlarına çıkan ve Club Amerika kulübünden Agustin Marchesin’i kadrosuna katan Porto’nun Uğurcan Çakır için Trabzonspor’un kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

UĞURCAN İÇİN SIRAYA GİRDİLER

31 yaşındaki Meksikalı kaleciyi transfer etmesine rağmen takımda genç ve yetenekli bir eldiven görmek isteyen Sergio Conceiçao’nun Uğurcan’ı çok beğendiği belirtilirken Portekizli yöneticilerin Ocak ayında harekete geçeceği bildirildi. Listesinde Reims’de oynayan Rajkovic'i de bulunduran mavi beyazlı kulübün Uğurcan Çakır’da ısrarlı olacağı ifade edilirken, yetenekli file bekçisini Ajax ve Sevilla’nın da takibe aldığı kaydedildi. Andre Onana’yı astronomik bonservis bedeliyle satmayı planlayan Hollanda devinin '1' numaraya Uğurcan’ı düşündüğü anlaşılırken, ‘transfer sihirbazı’ lakabıyla bilinen Monchi’nin de 23 yaşındaki milli futbolcuyu elinden kaçırmak istemediği vurgulandı.