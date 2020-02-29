Uğurcan Çakır ve Sörloth'u Çaykur Rizespor maçında 7 takım birden izleyecek

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'u Avrupa'dan 7 farklı takımın scout ekibi tribünden izleyecek.

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un futbolcuların olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Beşiktaş maçında Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'u 5 ayrı scout ekibi takibe alırken Çaykur Rizespor maçında bu rakamın 7'ye çıkacağı öğrenildi.

Aralarında Manchester United, Sheffield United, Sevilla ve Leipzig'de yer aldığı kulüplerden, Trabzonspor'a bu futbolcuları izlemek için talep geldiği belirtildi.

Oyuncularına olan ilgiyi doğrulayan bordo-mavili yetkililer, "Sezon başından bu yana çok yoğun talepler alıyoruz. İzlenmeleri oyuncularımızın motivasyonuna olumlu katkı yapıyor" ifadelerini kullandılar.