  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:46
  • |
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:50

Uğurcan Çakır ve Sörloth'u Çaykur Rizespor maçında 7 takım birden izleyecek

Uğurcan Çakır ve Sörloth'u Çaykur Rizespor maçında 7 takım birden izleyecek

Paylaş

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'u Avrupa'dan 7 farklı takımın scout ekibi tribünden izleyecek.

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un futbolcuların olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Beşiktaş maçında Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'u 5 ayrı scout ekibi takibe alırken Çaykur Rizespor maçında bu rakamın 7'ye çıkacağı öğrenildi.

Aralarında Manchester United, Sheffield United, Sevilla ve Leipzig'de yer aldığı kulüplerden, Trabzonspor'a bu futbolcuları izlemek için talep geldiği belirtildi.

Oyuncularına olan ilgiyi doğrulayan bordo-mavili yetkililer, "Sezon başından bu yana çok yoğun talepler alıyoruz. İzlenmeleri oyuncularımızın motivasyonuna olumlu katkı yapıyor" ifadelerini kullandılar.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kenan Karaman'ın 2 golü Düsseldorf'a yetmedi

title

Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday

title

Lemina sakat, Belhanda cezalı; Adem Büyük ve Feghouli ceza sınırında

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde
Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde

Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.

Maç sonrası ayrılık sözleri: Bugün var yarın yok
Maç sonrası ayrılık sözleri: Bugün var yarın yok

Maç sonrası ayrılık sözleri: Bugün var yarın yok

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Önder Özen değerlendirmelerde bulundu.

Futbolda koronavirüse ilk kurban
Futbolda koronavirüse ilk kurban

Futbolda koronavirüse ilk kurban

İRANLI Kadın Milli Futsal Takımı’nın oyuncusu Elham Sheikhi, koronavirüs nedeniyle öldü.

Uğurcan ve Sörloth'u 7 takım izlemeye geliyor
Uğurcan ve Sörloth'u 7 takım izlemeye geliyor

Uğurcan ve Sörloth'u 7 takım izlemeye geliyor

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'u Avrupa'dan 7 farklı takımın scout ekibi tribünden izleyecek.

Cenk Tosun Türkiye'ye mi dönüyor? İlk kez açıkladı
Cenk Tosun Türkiye'ye mi dönüyor? İlk kez açıkladı

Cenk Tosun Türkiye'ye mi dönüyor? İlk kez açıkladı

Ocak ayı transfer döneminde Everton’dan Crystal Palace’a kiralanan Cenk Tosun, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Adı sık sık eski takımı Beşiktaş’la anılan başarılı golcü, “Türkiye’ye dönme planım yok” dedi.

Emre'den TFF'ye çağrı: Maçlar ertelensin
Emre'den TFF'ye çağrı: Maçlar ertelensin

Emre'den TFF'ye çağrı: Maçlar ertelensin

Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, İdlib’ten gelen kara haber sonrası maçların ertelenmesi gerektiğini savundu.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la performansını yükseltmeye başladı
Beşiktaş, Sergen Yalçın'la performansını yükseltmeye başladı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la performansını yükseltmeye başladı

Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la performansını yükseltmeye başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.