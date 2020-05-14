Uğurcan Çakır, transfer gözdeleri listesinde

İki sezondur gösterdiği başarılı performansla dünya devlerinin radarına giren ve ismi ciddi şekilde Liverpool, Manchester City, Tottenham, Everton, Sevilla ve Roma ile anılan Uğurcan Çakır'ın bu popülaritesi kanıtlandı.
24 yaşındaki file bekçisi, dünyaca ünlü World Soccer dergisinin mayıs ayı sayısında önümüzdeki transfer döneminin 100 gözde futbolcusundan biri olarak gösterildi. Liverpool ilgisi doğrulandı Brezilyalı süperstar Neymar başta olmak üzere birçok yıldızın bulunduğu listede kendisine yer bulan başarılı eldiven için İngiliz devi Liverpool'un ilgisi de doğrulandı. Uğurcan için yazılan metinde 'Liverpool'un yanı sıra birçok Avrupa kulübünün radarında' ifadeleri kullanıldı.
(Fanatik)
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