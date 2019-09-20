Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7485
  • 6,3309
  • 276.526
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile olan sözleşmesini uzattı

Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile olan sözleşmesini uzattı

Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile olan sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına giren genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı ve 23 yaşındaki ismin maaşına da iyileştirme yapıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir. 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir." denildi.

"YILLIK MAAŞI 3,5 MİLYON TL OLDU"

Trabzonspor'un açıklamasının devamında "2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir." denildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Songül Karlı oğluyla birlikte görüntülendi
Jelena Karleusa, hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü
Onur Tuna'dan 'Doktor Ferman' yorumu
Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi... Şaşırtan hamle!
Merve Özbey evleniyor!
<p>Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin

Türk Yıldızları´na Kokpit İçinden Bakış

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rushmore Dağı'ndaki gizli oda da ne var?

Oğuz Boyu geleneğini Trabzon'da sürdürmeye çalışıyor