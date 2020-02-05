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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 10:35
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 10:50

Uğurcan Çakır Leicester City scout'unu mest etti

Uğurcan Çakır Leicester City scout'unu mest etti

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Leicester’ın scout'u Congerton, milli eldiven için “Gördüğüm en iyi kalecilerden birisi” dedi. Newton cevap verdi: Uğurcan, Cech’ten bile çok daha iyi bir kaleci.

Kaleci Uğurcan Çakır, dev takımları mest ediyor. 23 yaşındaki eldiven, F.Bahçe derbisini tribünden izleyen Leicester'ın scout'u Lee Congerton'ın başını döndürdü.

Congerton, maç bitimi soluğu Trabzonspor yardımcı antrenörü Newton'ın yanında aldı. Chelsea'de Newton'la beraber 5 yıl çalışan Galli scout, "Hayatımda gördüğüm en iyi kalecilerden birisi. Liverpool'un 25 milyon euro verdiği kaleci kim diye merak ediyordum" dedi. Newton da Uğurcan'ın baş döndürücü seviyede birinci sınıf bir kaleci olduğunu söyledi. Newton'ın, Congerton'a, "Bu kadar çabuk öğrenen, kendine güvenen ama alçak gönüllü bir kaleciyle hiç çalışmadım. Cech'in en iyi kaleci olduğunu düşünüyordum ama bu genç ondan daha iyi" dediği belirtildi. Congerton ayrıca Sörloth için de "Crystal Palace'taki oyuncuyla aynısı mı diye kendine sordum. Ancak karşısındaki defans çok zayıftı" yorumunu yaptı.

(Fotomaç)

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