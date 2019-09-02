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  3. Uğurcan Çakır, Kadıköy'de devleşti

Uğurcan Çakır, Kadıköy'de devleşti

Uğurcan Çakır, Kadıköy'de devleşti

Trabzonspor'un genç kalecisi, Fenerbahçe karşısında 4'ü net olmak üzere tam 8 kurtarış yaparak maçın adamı oldu.

Kadıköy'de nefesleri kesen mücadeleye damgasını vuran isimlerin başında Uğurcan Çakır geldi. Geçen sezon eldivenleri Onur'un elinden alan Uğurcan, bir kez daha başarılı bir performans sergiledi.

Genç file bekçisi, geçen sezonun ilk yarısında ilk sınavına Trabzon'da, Sarı- Lacivertliler'e karşı çıkmış ve Bordo-Mavililer sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İkinci yarıda ise Kadıköy'de bu kez Kanarya'nın karşısına çıkan Uğurcan, kalesine gelen 5 şutun 4'ünü kurtarırken, takımı sahadan 1-1'lik beraberlik elde etmişti. 23 yaşındaki eldiven, Kadıköy'de bu kez çok daha olağanüstü bir performans sergiledi.

DENGEYİ SAĞLADIK

Daha maçın başında önce Vedat'ın, sonra da Tolga Ciğerci'nin net pozisyonlarında gole izin vermeyen Uğurcan, ikinci devrenin başında ise Vedat'ın üst üste biri kafa vuruşu olmak üzere iki şutunda harika kurtarışlara imzasını attı. Maçın ardından da genç oyuncu, "İlk başta baskıya karşı koyamadık. Daha sonra ise dengeyi sağladık. Sonrasında biz de önemli fırsatlar yakaladık. Atmosferden etkilenmiyorum. Tam tersi böyle maçlar beni daha çok motive ediyor. Fenerbahçe'ye karşı geçen sezon da oynamıştım ve baskının olduğu maçlara alışkınım" dedi.

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