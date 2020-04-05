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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 09:48
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 09:48

Uğurcan Çakır için devlere giden yol Portekiz'den geçiyor

Uğurcan Çakır için devlere giden yol Portekiz'den geçiyor

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2015'te aldığı Ederson'u 2017'de Manchester City'ye 40 milyon Euro'ya gönderen Benfica, 2 sene önce kadrosuna kattığı kalecisi Odysseas Vlachodimos'u da bu yaz İtalyan devlerinden birine satacak. Portekiz ekibi, Vlachodimos'un yerine Uğurcan Çakır'ı düşünüyor; onu da en geç 2 yılda parlatıp astronomik ücrete satmayıhedefliyor. Trabzonspor ise yıldız eldivenin sonraki satışından mutlaka pay isteyecek.

Avrupa kulüplerinin radarındaki Uğurcan Çakır için son olarak Benfica devreye girdi. Son yıllarda yaptığı rekor oyuncu satışlarıyla dikkat çeken ve bu alanda zirvede yer alan Portekiz ekibi, adeta oyuncu fabrikası... Aldığı isimleri kısa sürede parlatıp astronomik rakamlara gönderen Benfica, kaleci konusunda da ön plana çıkıyor. 2015’te Rio Ave’den 500 bin Euro’ya kadrosuna kattığı Ederson’u 2017’de tam 40 milyon Euro’ya Manchester City’ye yollayan Benfica, 2018’de ise şu anki file bekçisi Odysseas Vlachodimos’u Panathinaikos’tan renklerine bağladı ve 2.4 milyon Euro ödedi. Kırmızı- Beyazlılar, yazın 25 yaşındaki kaleciyi İtalya devlerinden birine satacak. Milan ve Napoli bu transferde yarışırken, yüksek bir rakam kasaya girecek.

20 MİLYON EURO

Benfica’nın kaleye düşündüğü yeni isimlerden biri ise Uğurcan Çakır. Portekiz basınına göre, 20 milyon Euro civarında bir bütçe ayrıldı. Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi daha yüksek olsa da, sonraki satıştan pay alma maddesiyle işler değişebilir. Fırtına, 23 yaşındaki Uğurcan’ın potansiyelini göz önünde bulundurarak, kalecisini kime satarsa satsın mukaveleye en az yüzde 20-30’luk pay maddesi koyduracak.

(Fanatik)

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