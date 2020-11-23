Uğurcan Çakır iç sahada tam 11 maç sonra kalesini gole kapattı

Süper Lig'de 8. hafta sonunda ligin en fazla gol yiyen takımı olan Trabzonspor, iç sahada 11 maç sonra kalesini gole kapattı.

Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, 'Bu kadar gol yenmez' demiş ve öncelikle savunma üzerinde duracaklarını açıklamıştı. Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son 11 maçta da gol yiyen Fırtına, Avcı ile kötü geleneği bitirdi.



UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ

Fotomaç'ın haberine göre bu sezon sadece 2. haftada deplasmandaki Denizli (0-0) maçını gol yemeden bitiren Uğurcan Çakır, 6 hafta sonra Erzurum'a geçit vermedi.