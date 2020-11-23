Uğurcan Çakır iç sahada tam 11 maç sonra kalesini gole kapattı

Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, 'Bu kadar gol yenmez' demiş ve öncelikle savunma üzerinde duracaklarını açıklamıştı. Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son 11 maçta da gol yiyen Fırtına, Avcı ile kötü geleneği bitirdi.
UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ
Fotomaç'ın haberine göre bu sezon sadece 2. haftada deplasmandaki Denizli (0-0) maçını gol yemeden bitiren Uğurcan Çakır, 6 hafta sonra Erzurum'a geçit vermedi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.
Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu akşam ağırlayacakları Kayserispor maçında forvette mecburen Mbaye Diagne'ye görev verecek.