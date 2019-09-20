Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6957
  • 6,2905
  • 275.082
  • 100315
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Uğurcan Çakır, Getafe karşısındaki performansıyla tam not aldı!

Uğurcan Çakır, Getafe karşısındaki performansıyla tam not aldı!

Uğurcan Çakır, Getafe karşısındaki performansıyla tam not aldı!

Getafe karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Uğurcan Çakır, İspanya basınından da tam not aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam önemli oyuncularından yoksun olarak İspanya’ya giden ve Alfonso Perez’den mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın muhteşem performansı İspanyolların da dikkatini çekti.

İSPANYA BASINI UĞURCAN'I KONUŞUYOR

Takımını tarihi farktan kurtaran ve net 6 gol pozisyonunu başarıyla savuşturan Uğurcan büyük alkış toplarken, İspanya basınının yetenekli kaleci hakkında kullandığı ifadeler oyuncunun değerine değer kattı. Kalesinde 1 gol görmesine rağmen maça damga vuran 23 yaşındaki milli eldivenle ilgili çarpıcı yorumlarda bulunan otoriteler ‘Eşi benzeri görülmemiş performans’ analizi yaparken, yazılı basın ise ‘Büyüleyici ve muhteşem’ satırlarına yer verdi.

Avrupa’da dev kulüplerin yakından takip ettiği Uğurcan Çakır için Liverpool’un bir hayli istekli olduğu biliniyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gören bir daha baktı... Alışveriş tarzı olay oldu
'Damat Bayıldı' final mi yapacak?
'Demir'e kardeş istiyoruz'
Ekran bilmecesi son buldu! O diziyle dönüyor...
Demet Şener hamile mi?
<p>Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin

Rus Pilotlardan TEKNOFEST´te Nefes Kesen Gösteri

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Oğuz Boyu geleneğini Trabzon'da sürdürmeye çalışıyor

İzmir'de buzdolabı patlayan ev harabeye döndü