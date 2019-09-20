Uğurcan Çakır, Getafe karşısındaki performansıyla tam not aldı!

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Dün akşam önemli oyuncularından yoksun olarak İspanya’ya giden ve Alfonso Perez’den mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın muhteşem performansı İspanyolların da dikkatini çekti.

İSPANYA BASINI UĞURCAN'I KONUŞUYOR

Takımını tarihi farktan kurtaran ve net 6 gol pozisyonunu başarıyla savuşturan Uğurcan büyük alkış toplarken, İspanya basınının yetenekli kaleci hakkında kullandığı ifadeler oyuncunun değerine değer kattı. Kalesinde 1 gol görmesine rağmen maça damga vuran 23 yaşındaki milli eldivenle ilgili çarpıcı yorumlarda bulunan otoriteler ‘Eşi benzeri görülmemiş performans’ analizi yaparken, yazılı basın ise ‘Büyüleyici ve muhteşem’ satırlarına yer verdi.

Avrupa’da dev kulüplerin yakından takip ettiği Uğurcan Çakır için Liverpool’un bir hayli istekli olduğu biliniyor.