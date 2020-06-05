Uğurcan Çakır, 200 milyon TL'ye Chelsea'ye gidiyor!

SPOR GÜNDEMİ

Fener'e bomba kanat! Bonservisi elinde; Geliyor... Fener'e bomba kanat! Bonservisi elinde; Geliyor... Fenerbahçe'nin, 5 sezondur Portekiz kulübü Braga forması giyen Wilson Eduardo transferinde temaslara başladığı iddia edildi.

Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması! Temas kuruldu... Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması! Temas kuruldu... Beşiktaş, Premier Ligi kulübü Wolverhampton'dan ayrılan ve serbest durumda bulunan Nijeryalı forvet Bright Enobakhare'nin transferi için Yunan ekibi AEK ile yarıştığı iddia edildi.

Fatih Terim çok istiyordu! G.Saray'a kötü haber geldi... Fatih Terim çok istiyordu! G.Saray'a kötü haber geldi... Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in de listesinde yer alan Terem Moffi için Aslan'a kötü haber geldi.

İngiliz devi gözünü kararttı! Rekor bedelle gidiyor... İngiliz devi gözünü kararttı! Rekor bedelle gidiyor... Trabzonspor'un efsane futbolcusu Lemi Çelik, Chelsea'nin Uğurcan Çakır için 30 milyon euroyu gözden çıkardığını söyledi. Bu da güncel kurla yaklaşık 200 milyon Türk Lirası demek. Eğer transfer gerçekleşirse Uğurcan Çakır, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeliyle yuvadan uçacak...

TFF Başkanı Özdemir'den sert yanıt TFF Başkanı Özdemir'den sert yanıt TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor" dedi.

Ve resmi açıklama geldi: Futbolcumuzu F.Bahçe'ye sattık Ve resmi açıklama geldi: Futbolcumuzu F.Bahçe'ye sattık Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç golcü Barış Sungur'la ilgili bir resmi açıklama daha geldi. İzmir ekibinin başkanı Cihan Aktaş, “Barış Sungur'un transferinde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Barış 1 yıl takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Fakat Barış'ı Fenerbahçe sezon içerisinde istediği zaman takımına çağırabilir. Barış'ın ikinci satışından %20 pay alacağız” ifadelerini kullandı.