Uğurcan Çakır: 1 puan için mutluyum

Uğurcan Çakır şu ifadeleri kullandı:
“1 PUAN İÇİN MUTLUYUM”
“Bugün aslında kendi oyunumuzu oynayamadık. Erken gol attık, geri çekildik o ara baskı yedik. Maç sonuna kadar harika mücadele ettik. Kendi adıma bir şey söylemek istemiyorum. İstediğimiz oyunu sergilemedik ama 1 puan için mutluyum.”
“BENİM PERFORMANSIM ÖNEMLİ DEĞİL”
“Ben sadece takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Onların mücadelesi alkışı hak ediyor. Benim performansım önemli değil, ben kendimi geliştirmeye ve arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum.”
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Konuk ekip 90+1'de attığı golle 1 puanı kaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Beşiktaş’ın tartışılan kalecisi Loris Karius, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Rıdvan Dilmen, nefesleri kesen maçı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Trabzonspor’un deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta Bordo-Mavililerin gollerini kaydeden Sörloth, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş’ın sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Siyah-Beyazlıların 1 golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, maç sonrası açıklamalarda bulundu.