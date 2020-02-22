Uğurcan Çakır: 1 puan için mutluyum

Trabzonspor’un deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta müthiş bir performans ortaya koyan Uğurcan Çakır, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır şu ifadeleri kullandı:

“1 PUAN İÇİN MUTLUYUM”

“Bugün aslında kendi oyunumuzu oynayamadık. Erken gol attık, geri çekildik o ara baskı yedik. Maç sonuna kadar harika mücadele ettik. Kendi adıma bir şey söylemek istemiyorum. İstediğimiz oyunu sergilemedik ama 1 puan için mutluyum.”

“BENİM PERFORMANSIM ÖNEMLİ DEĞİL”

“Ben sadece takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Onların mücadelesi alkışı hak ediyor. Benim performansım önemli değil, ben kendimi geliştirmeye ve arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum.”