Uğur Çiftçi iş hayatına atıldı

Sivas'ın yetiştirdiği futbolculardan Sivasspor'un 28 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Çiftçi, tarafından yaptırılan spor kompleksi düzenlenen törenle açıldı. Açılış programına, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular, kurum müdürleri katıldı.
Kurdele kesim töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, Uğur Çiftçi'ye kente kazandırdığı tesis için teşekkür ederek, "Sivasspor’un değerli futbolcusu Uğur Çiftçi kardeşimizin Sivas’a böyle bir yatırım yapması ayrı bir güzellik. Buradan şu anlam çıkıyor, demek ki evlatlarımıza daha çok sahip çıkacağız ve destekleyeceğiz. Bu işin geri dönüşü de var. Tekrardan spor tesisimiz Sivas’a hayırlı olsun" dedi.
Uğur Çiftçi ise, Sivasspor futbol okuluna da katkı sağlayacaklarını belirterek, "Böyle bir spor tesisi işine atıldık. İnşallah Sivas’ımız yaptığımız bu güzel değerin farkında olur. İnşallah benimle beraber hepsi sahip çıkar. İnşallah hep beraber idare ederiz burayı. Ben bundan sonra büyük ihtimal Sivas’ta yaşayacağım. Futbol bittikten sonrada Sivas’ta yaşayacağım. Böyle bir yatırım yaptım, ben futboldan anlıyorum ve bu işe atıldım. Ben futbolun içindeyim. Sivasspor futbol okulu da burada olacak. Ne kadar Sivas’a bir oyuncu kazandırırsak bizim için çok güzel bir mutluluk olur. İnşallah buradan oyuncular çıkarabilirsek, buradan çıkan gençlerimiz Sivasspor’a hizmet ederse, bundan daha iyi mutluluk olmaz diye düşünüyorum. Biz güzel bir tesis yapmaya çalıştık, elimizden geldiği kadar" diye konuştu.
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