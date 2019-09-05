Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6909
  • 6,3002
  • 281.5
  • 99996.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ufuk Sarıca: Mental olarak hazır olmamız lazımdı

Ufuk Sarıca: Mental olarak hazır olmamız lazımdı

Ufuk Sarıca: Mental olarak hazır olmamız lazımdı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çekya yenilgisinin ardından açıklamalar yaptı.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çekya yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu

İşte Ufuk Sarıca'nın sözleri;

"Belki enerjimiz yetmeyebilir ama mental olarak hazır olmamız lazımdı. Çok temposuzduk. Devre arasında da söyledim. Takım iyi oynamadı. Çekya bugün takım oyununun örneğini gösterdi. Biz nasıl 2 gün önce gösterdiysek onlar da bugün gösterdi. Oyun disiplininden de koptuk, çok üzgünüm. Takım halinde durmamız lazımdı. 2 gün önce tarihi bir olaya imza atacaktık ama bugün hiçbir şey yapamadık"

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın: Okan benimle ilgilenmiyor
Demet ve Ezgi pişti oldu!
Hande Ataizi, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şükran ve Caner'den 'kavga yok' pozu
Demet Akalın Acun Ilıcalı'yı tahtından etti
<p>Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan ´Çiçek´ ve ´Toprak´ rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgüt

PKK´nın Kaçırdığı Kız Çocuklardan Korkunç İfadeler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'den İHA satın alan ülkeye askeri eğitim

Kirada oturan emeklileri sevindiren haber! Yüzde 50'ye çıkarılacak