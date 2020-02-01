Ufuk Sarıca: Larkin, Wilbekin'le birlikte bizimle olacak

Sarıca, ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın galibiyetiyle sonuçlanan Frutti Extra Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin'i A Milli Takım'da oynama kararı nedeniyle tebrik etti.
Shane Larkin'in iyi bir oyuncu olduğunu kaydeden Sarıca, "Biz de ona önemli bir mertebe veriyoruz. Hem Türk oyuncu (statüsünde) olduğu için avantaj elde ediyor hem de milli takım forması giyecek. İnşallah o dönemde bizimle olacak. Scottie (Wilbekin) de Larkin'le beraber bizimle olacak. İnşallah o da aynı performansını milli takım forması altında gösterir." ifadelerini kullandı.
Frutti Extra Bursaspor maçına da değinen Sarıca, müsabakaya iyi başladıklarını ancak ikinci devre rakiplerinin kapanması sonrası dış atışlarda etkili olamadıklarını söyledi. Sarıca, uzun oyuncuları Semih Erden ile genç isimler Görkem Doğan ve Adem Bona'nın da sakatlıklarının olduğunu belirterek, "Sonuçta kazanmak önemliydi. Son bölümde hata yapmadık. Yarın dinlenip, önümüzdeki haftanın hazırlıklarına başlayacağız." şeklinde konuştu.
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