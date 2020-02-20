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aksam.com.tr
  • 20 Şubat 2020 Perşembe 20:41
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 20:43

Ufuk Sarıca: Kazanarak başlamak istiyoruz

Ufuk Sarıca: Kazanarak başlamak istiyoruz

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FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Hollanda'yı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, elemelere galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Sarıca, Ankara Spor Salonu’nda tamamlanan hazırlıkların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollanda maçına ilişkin Sarıca, "Arka arkaya 3 antrenman yaptık. Yarın elimizden geleni yapıp Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne kazanarak başlamak en büyük isteğimiz. İnşallah her şey istediğimiz gibi yolunda gider." diye konuştu. 

"Çok çalışkan olmalıyız"

Rakipleri Hollanda'nın çok bilinen bir takım olmadığına dikkati çeken Sarıca, "Hollanda belki bir basketbol ekolü değil, tanınmıyor ama biz üzerine çalışıyoruz. Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Belki isim olarak değil ama sahada yarın enerji olarak, atletizm olarak çok ciddi bir rakibimiz olacak. Özellikle uzun zamandır beraber oynuyorlar. Geçen sene gösterdikleri performans ortada. Özellikle Litvanya ve Polonya ile oynadıkları maçlar çok enteresan. O yüzden yarın sahada çok çalışkan olmalıyız. Asla o kontaktan kaçmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıca, kadro ve oyuncu eksiklikleriyle ilgili soruya "Bizler de hep diyoruz ki bu oyuncu havuzumuzu büyütmeliyiz, oyuncu sayımızı artırmamız gerekiyor. EuroLeague ile NBA oyuncularımızı zaten dahil edemiyoruz. EuroLeague oyuncularımızdan geçen sene bazıları geliyordu bazıları gelemiyordu. Siz de biliyorsunuz federasyon yönetimimizin kararıyla Buğrahan Tuncer ile Sertaç Şanlı'ya da Anadolu Efes'in maçlarına katılabilmeleri için izin verdik." şeklinde cevap verdi

Milli takımda ilk defa oynayacak sporcuların da olduğunu anımsatan Sarıca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarın Muhsin ile Burak Can mesela bizimle ilk defa milli takım forması giyecek. Takımlarında az oynamış, tecrübesiz oyuncularımız da var ama bu bir takım oyunu. Sonuçta o birliği beraberliği sahaya koyarsak, istediğimiz oyunu koyup istediğimiz sonucu alacağız hep beraber."

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