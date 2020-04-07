UFC'de dövüşler gizli bir adada yapılacak

UFC başkanı ABD'li Dana White, TMZ adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, UFC'nin adı belirtilmeyen bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.
18 Nisan'da yapılacak dövüşün o adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Atletlerin, hakemlerin ve bütün çalışanların dövüşler başlamadan önce sağlıklı olacağından emin olacağız." ifadesini kullandı.
Ada ile henüz anlaşılmadığını belirten UFC başkanı, 1-2 gün içerisinde anlaşmanın sağlanacağını belirtti.
Koronavirüs sebebiyle UFC'de 3 dövüş iptal edilmişti.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörlük için Laurent Blanc, sportif direktör görevi için ise Ariedo Braida'yı transfer edeceğini yazdı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.
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