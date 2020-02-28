'UEFA'yı kazandığımız stada bir kez daha gideceğim'

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimi sonrasında konuştu.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Kopenhag eşleşmesinin ardından kurayı değerlendirdi.

Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Kupası'nı aldığı Kopenhag'a gidecek olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Buruk, "Yine aynı kupa, 2. maçta orada olacağız, turu geçmek için o statta olacağız. bunu düşünmüştüm, o statta tekrar oynar mıyız diye düşünmüştüm. Çok da hızlı oldu, başlar başlamaz eşleşme belli oldu. Başakşehir ile eşleşmek onların da hoşuna gitmiştir, tek taraflı düşünmemek lazım. Çok büyük takımlar vardı, buradaki hiçbir takım kötü değil, her takım iyi ama daha güçlü takımlar da vardı." dedi.

"TRİBÜNLERİN DOLU OLMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

Danimarka ekibinin önemli bir rakip olduğunu söyleyen genç hoca, "Önemli takımlar vardı, bunlardan biriyle eşleşmesek iyi olurdu diye düşünmüştüm ama Kopenhag da deplasmanda 3-1 kazanıp son 16'ya geçti, buraya gelen her takım iyi takım. Biz iyisini yaparsak, aynı oyunu ve isteği ortaya koyarsak, farklı olacak. Tribünlerin bir bölümü doluydu, bir sonraki turda tüm futbolseverlerin tribünü dolduracağına inanıyorum, buna çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN TEK TAKIMIZ"

Hangi takımdan olursa olsun tüm taraftarları tribünlerde görmek istediğini kaydeden antrenör, "Maçtan sonra tribünlerde birçok forma, birçok renk gördük. Futbolun güzelliği de orada, Türk takımını birçok takım olarak destekleyebiliyorsak, en güzel şey de bu. İlk maç önemli, içeride kazanmak önemli, herkesi davet ediyorum. Türkiye'yi temsil eden tek takımız, puana ihtiyacı olan bir ülkeyiz. İnşallah yaptığımızın fazlasını taraftarlarımızın önünde yapacağız."

"TRABZONSPOR'DAN DAME N'DOYE VAR"

Kopenhag'ı değerlendiren ve Dame N'Doye'ye dikkat çeken Buruk, "Çok yakın tanıdığımız bir rakip değil, son 2 deplasmanı kazanamadılar ligde, Avrupa'da deplasmanda kazandılar. 4-4-2 oynuyorlar, Trabzonspor'da oynayan Dame N'Doye var. Zorlu bir eşleşme, zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Deplasmanda kapanan ve bu işi de iyi yapan bir takım, ilk maçta avantaj yakalamak önemli ama ne olursa olsun 2 maçlı bir eşleşme. Kazanmak ilk hedefimiz evimizde. Bu tip maçlarda gol yememek de önemli. Biz Sporting karşısındaki oyunu ortaya koyarsak, neden olmasın?" mesajını verdi.

"BAŞKANIMIZ DA 2000 YILINDA TRİBÜNDEYDİ"

Göksel Gümüşdağ'ın da 2000 yılında Galatasaray'ın kazandığı kupada tribünde olduğunu vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Hep beraber izledik eşleşmeyi, bütün kura çekimlerini aynı yerde izledik şu ana kadar. Bu kura çekiminde de aynı yerdeydik. Bizim için tekrar bir üst tura çıkma şansı ulaştı, bunu düşündük, rakiplere göre avantajlı bir kura çektiğimizi düşündük, hem de geçmişe gittik, UEFA finalinde başkanımız da o stattaydı, onu da düşündük. Umarız bizim için hayırlı olur." diye konuştu.

"HAFTADA 3 MAÇ İSTEYEN OYUNCULRIM VAR"

Sert bir fikstüre girecekleri de hatırlatılan Okan Buruk, "2 deplasmanımız üst üste var, araya Kopenhag maçı giriyor. 3 gün, 4 gün dinlenmek için yeterli. 3 gün önce oynayan oyuncular, 120 dakika aynı tempoda yapabiliyor. Her şey psikolojik, ben oyuncularımın bu tempoya hazır olduğunu düşünüyorum. Birçok oyuncumuz var, hepsini kullanmak istiyoruz. Haftada 3 maç yaptığında kendini iyi hisseden oyuncularım da var." diyerek sözlerini noktaladı.