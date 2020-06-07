UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdiği iddia edildi

Alman basınından Bild, daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanan 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınarak Portekiz'e verildiğini iddia etti. Habere göre, turnuvanın geri kalan kısmı Lizbon'da oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatılacağı daha önce açıklanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'den alınarak Portekiz'e veriliyor! Alman basınından Bild, UEFA'nın birçok nedeni göz önüne alarak turnuvanın geri kalan kısmını Lizbon'a verme kararı aldığını yazdı.



FRANKFURT VE MOSKOVA DA BAŞVURDU, LİZBON'DA KARAR KILINDI

UEFA'nın 17 Haziran tarihinde resmi olarak açıklayacağı belirtilen finalin "yeni ev sahipliği" için Almanya'dan Frankfurt ve Rusya'dan Moskova'nın da başvuru yaptığı ancak Lizbon'da karar kılındığı belirtildi.

LİZBON'DA VAKA SAYISI DÜŞÜKMÜŞ!

Bild Gazetesi, UEFA'nın Portekiz seçiminin birkaç nedene bağlı olduğunu kaydetti. Lizbon'daki koronavirüs vaka sayısının düşük olması, UEFA'nın vergi konusundaki taleplerinin kabul edilmesi ve yeterince fazla stat olması bu nedenlerden bazıları olarak gösterildi.

SEKİZLİ FİNAL FORMÜLÜ DEVREYE GİREBİLİR

Pandemi, ağustos ayına kadar bu şekilde giderse ve seyahatler olanaksız olursa tek şehirde tüm maçların tamamlanması gündeme gelecek. Tüm maçlar tek maçlı eliminasyona göre oynanacak ve şampiyon 7 maç sonunda belli olacak. Zira, ekonomik açıdan en büyük zararı da bu formül getiriyor. Başka hiçbir çözüm bulunamazsa, sekizli final formülü devreye girecek.

AVRUPA LİGİ FİNALİ İÇİN ALMANLAR UEFA'YA BASKI YAPIYOR

Öte yandan Bild, Gdansk'ın düzenleyeceği UEFA Avrupa Ligi finali için de Frankfurt'un aday olduğunu yazdı. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Keller'in ciddi şekilde desteklediği adaylık için UEFA'ya baskı yapıldığı da kaydedildi.

(Sporx)