UEFA'nın kritik toplantısının tarihi belli oldu

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Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası... Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası... Birçok isim yazıldı, konuşuldu... Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki hoca söylentilerine noktayı koydu. Fenerbahçe Hırvat teknik adamla anlaşmaya vardı. Nenad Bjelica, 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mukavelenin süresi ve şartlarını Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim takvimine göre ayarladı. Bjelica 27 Temmuz tarihinde İstanbul'a imzaya gelecek...

Dünya şampiyonu Galatasaray'a Dünya şampiyonu Galatasaray'a Alman basını, Borussia Dortmund'la mukavelesi bitecek olan yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Ancak Aslan, bu transferde devlerle yarışacak.

Anlaşma tamam! Kagawa, Süper Lig'e döndü Anlaşma tamam! Kagawa, Süper Lig'e döndü Önceki sezon Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Shinji Kagawa, yeniden Süper Lig yolunda. Bu yıl İspanya 2. Ligi ekiplerinden Zaragoza'da forma giyen Japon 10 numaranın, Göztepe ile anlaştığı ve yeni sezonda İzmir'e geleceği iddia edildi.

Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz! Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz! Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.

Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti Ringlere dönmeye hazırlanan efsane boksör Mike Tyson, kendisine gelen teklifleri tek tek reddediyor. Tyson son olarak 18 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.

'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak' 'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak' Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.