UEFA'nın başına çok kötü şeyler gelebilir! 'Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir o kareyi bana gösterdi'

TM Dijital Haber Merkezi

Kaan Ayhan’ın attığı golden sonra futbolcularımızın ‘asker selamı’ özellikle Fransa – Almanya ve İtalya Futbol Federasyonlarını bir hayli rahatsız etmiş durumda. Saha içi sonucunu siyasete döktükleri gibi Türkiye Milli Takımı’nı UEFA’ya şikayet eden Fransa ve Almanya ay yıldızlılarımız için yaptırım talebinde bulunurken, yaşanan gelişmeler sonrası UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’yla TFF Başkanı Nihat Özdemir’in harekete geçtiği bildirildi.

'BÜYÜK BİR İŞGÜZARLIK OLMAZSA BİR ŞEY ÇIKMAZ'

Fransa – Türkiye maçını Stad de France’da takip eden ve TFF kafilesinin içerisinde yer alarak ülkeye dönen Şenes Erzik ‘asker selamı’ ve ‘UEFA’nın yaptırımı’ konusunu TM Dijital Haber Merkezi’nden Levent Gültekin’e yorumladı. Durumu uçakta Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir’le görüştüğünü belirten Erzik ‘Daha önce örneği yok, UEFA tarihinde bir ilk’ ifadelerini kullanırken, 33 yıl bu kurum içerisinde görev alan Onursal Başkan ‘Büyük bir işgüzarlık olmaması halinde başvurudan bir şey çıkmaz’ açıklamasında bulundu.

İşte Şenes Erzik’in dikkat çekici diğer açıklamaları…

Futbolcuların ‘asker selamını’ vermeleri bir kenarda dursun, bazı maçlarda oyuncular ellerini göğsüne koyup görüntü veriyorlar, bazıları politik anlamda farklı gol sevinci yaşıyorlar eğer UEFA bunların peşine düşerse işin içinden çıkamaz. İşi saha içerisinden çıkarıp siyasete dökmek ne derece doğru? UEFA tarihinde bir ilk, daha önce böyle bir şey olmadı. Almanya ve Fransa Futbol Fedesayonu’nun başvurusunu UEFA incelemek zorunda, çünkü böyle bir talepte bulunulmuş ama karar alınırken işgüzarlık olursa UEFA’nın başına çok kötü şeyler gelebilir. Avrupa’da ırkçılık hortlamış durumda, hemen hemen her ligde bir tribün kapanıyor peki sonuç? Koca bir hiç. Olayları saha içi sonucunun dışına çıkarmak hoş değil, ben gelirken Servet Yardımcı ve Nihat Özemir’le de konuştum bana Greizmann’ın Macron’a verdiği asker selamlı fotoğrafını gösterdiler, o ne peki? Fransa – Türkiye maçının konuşulacak en güzel yanı hiçbir olayın çıkmaması, taşkınlık yaşanmaması, saha içerisinde iki takımın sadece futbolu düşünmesidir gerisi boştur.