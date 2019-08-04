UEFA'nın 3 kupası birden İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'yi karşı karşıya getirecek mücadeleyi kazanacak takıma verilecek kupa, 13 Ağustos öğle saatlerine kadar İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katında yolcuların gösterimine sunulacak.
UEFA Süper Kupa'nın yanı sıra havalimanında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kupaları da sergileniyor.
İstanbul'da ilk kez sergilenen Avrupa futbolunun 3 önemli kupası ile futbolseverler, hatıra fotoğrafı çektirebiliyor.
Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Borussia Dortmund, tecrübeli savunmacıyı Sarı-Lacivertlilere önerdi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye Leicester City’den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için Premier Lig ekibinden olumsuz cevap aldı.
İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuyu isteyen bir diğer takım ise Leipzig.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...
Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.