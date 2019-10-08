Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8367
  • 6,4161
  • 282.105
  • 101249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Moldova ile Galler arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9. Grup'ta Moldova ile Galler arasında 11 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakada, Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Moldova'nın Orhei şehrindeki District Sport Complex Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kızları Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdiler
Hande Ataizi: 'İlişkimiz evliliğe doğru ilerliyor'
Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuktan sonra şimdi de...
Sular durulmuyor! Bir hamle de Yaşar İpek'ten
Telefonunu unutunca aşk ortaya çıktı
<p>Mısır gevreği yemek,<br /> Taze meyve suyu içmek,<br /> Uyumadan hemen önce yoğurt ya da meyve

Diyette Yapılan 5 Büyük Hata! #DiyetGünlüğü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sakarya'da tır dehşeti: 2'si çocuk 4 kişi öldü

Türkiye'nin en modern külliyesi: Büyük Çamlıca Camii hakkında bilmeniz gerekenler