UEFA'dan Trabzonspor için açıklama

UEFA, FFP nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edebileceği yönünde "şartlı" bir karar karar verdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir de şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayiz" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, UEFA'nın stratejilerini doğru gördüğünü kaydederken, "Eğer biz yönetim olarak şu anda doğru işler yapmasaydık, UEFA bize iki senelik cezayı yapıştırmıştı. Çok ciddi bir ceza ile karşı karşıya geldiğimiz yerde ceza almadan yolumuza devam etmemizi sağladı uyguladığımız politikamız. Her şeyden öte, bu politika UEFA tarafından kabul gördü" dedi.

UEFA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

UEFA'nın yaptığı açıklamada ise, "Trabzonspor, 2 yıl içinde Avrupa'ya katılma hakkı elde ettiği 1 sezon için men edilme cezası aldı ancak 15 Ekim'e kadar şartları yerine getirirse, bu ceza yürürlüğe alınmayacak." ifadeleri kullanılacak.

Öte yandan UEFA'nın Trabzonspor'un bu sezon Avrupa'dan elde edeceği gelirlerin %50'sine el koyacağı da belirtildi.