Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. UEFA'dan Trabzonspor için açıklama

UEFA'dan Trabzonspor için açıklama

UEFA'dan Trabzonspor için açıklama

UEFA'nın Trabzonspor kararı belli oldu. Karar neticesinde Bordo mavili ekip, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.

UEFA, FFP nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edebileceği yönünde "şartlı" bir karar karar verdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir de şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayiz" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, UEFA'nın stratejilerini doğru gördüğünü kaydederken, "Eğer biz yönetim olarak şu anda doğru işler yapmasaydık, UEFA bize iki senelik cezayı yapıştırmıştı. Çok ciddi bir ceza ile karşı karşıya geldiğimiz yerde ceza almadan yolumuza devam etmemizi sağladı uyguladığımız politikamız. Her şeyden öte, bu politika UEFA tarafından kabul gördü" dedi.

UEFA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

UEFA'nın yaptığı açıklamada ise, "Trabzonspor, 2 yıl içinde Avrupa'ya katılma hakkı elde ettiği 1 sezon için men edilme cezası aldı ancak 15 Ekim'e kadar şartları yerine getirirse, bu ceza yürürlüğe alınmayacak." ifadeleri kullanılacak.

Öte yandan UEFA'nın Trabzonspor'un bu sezon Avrupa'dan elde edeceği gelirlerin %50'sine el koyacağı da belirtildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
John Wick bitti sakallat gitti
İrem Derici'den 'estetik' sorusuna küfürlü cevap!
Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
<p>Amerikan keşif uçağının Karadeniz’in Kırım kıyılarında yaptığı keşif uçuşu, Rus savaş uçaklarını

Karadeniz Semalarında Hareketli Saatler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günde 7 bin TL kazanan var! Toplayıp, satıp, bina yapıyorlar

Yeni görüntüleri ortaya çıktı... 'Tosuncuk'un lüks yat sefası