UEFA'dan tarihi toplantı

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Ayrılığı kendisi açıkladı! 'Ülkeme dönüyorum' Ayrılığı kendisi açıkladı! 'Ülkeme dönüyorum' Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, “Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim” dedi.

'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı 'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”

Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Fener Muriqi'in yerini onunla dolduruyor! 29 maçta 19 gol Fener Muriqi'in yerini onunla dolduruyor! 29 maçta 19 gol Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Kosovalı golcünün yerini Osijek'in forveti Mirko Maric ile dolduracağını yazdı.

Cimbom rakamı duyunca anında masadan kalktı Cimbom rakamı duyunca anında masadan kalktı Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gündemine aldığı 19 yaşındaki orta saha Mohammed Kudus'un transferinden vazgeçti. Ganalı genç yıldızın kulübü Nordsjaelland, transfer için 8 milyon Euro isteyince Cimbom anında masadan kalktı.