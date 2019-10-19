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UEFA'dan 'sosyal' tehdit

UEFA'dan 'sosyal' tehdit

Türk oyunculara ‘Selam’ baskısı sürüyor. Alman basınına konuşan bir UEFA yetkilisi, “Futbolcuların sosyal medyadaki aktiviteleri UEFA’nın sorumluluğundadır” dedi.

AKŞAM

ARNAVUTLUK ve Fransa maçında atılan gollerden sonra ‘Asker selamıyla’ sevinen Türk futbolculara karşı adeta cadı avı başladı. En üst liglerden, amatörlere kadar Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkelerinde oyuncular asker selamı vermemeye zorlanıyor, ağır yaptırımlarla tehdit ediliyor. sportbuzzer.de sitesine konuşan bir UEFA yetkilisi şu ifadeleri kullandı: “Avrupa Futbol Birliği (UEFA) Türkiye’nin milli gol kutlamalarını takip ediyor. Oyuncuların sosyal medyalarındaki aktiviteleri UEFA’nın sorumluluğundadır” dedi. Kulüpleri tarafından bu konuda uyarılan pek çok Türk oyuncusunun sosyal medya hesaplarından selam görüntülerini kaldırması dikkat çekti. Fransa ve Almanya’nın şikayetiyle UEFA, Türkiye’ye karşı ‘Selam soruşturması’ açmıştı.

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