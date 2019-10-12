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  3. UEFA'dan skandal karar! 'İnceleyeceğiz'

UEFA'dan skandal karar! 'İnceleyeceğiz'

UEFA'dan skandal karar! 'İnceleyeceğiz'

Avrupa'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından skandalların ardı arkası kesilmiyor! A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede golün ardından oyuncularımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize gönderdiği selam, UEFA'da inceleniyor.

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, kendisine ulaşan İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuştu ve, bu sevincin "provokasyon" taşıyıp taşımadığını inceleyeceğini söyledi.

Philip Townsend, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." ifadelerini kullandı.

İtalya'da gün içinde de İtalyan Senatör Roberto Calderoli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Roma ve Juventus'tan gönderilmesini gerektiğini söyleyen küstah bir açıklama yapmıştı.

(Sporx)

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