UEFA'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uruguaylı kalecinin kurtarışlarından oluşan yaklaşık 1 dakikalık görsele yer verilirken, 34 yaşındaki file bekçisinin en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulunuldu.
Karşılaşmanın 15. dakikasında, Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ile çarpışan Muslera'nın tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluşmuştu.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Trabzonspor, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunduklarını açıkladı.
UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 2021 yılında oynanacak Devler Ligi final maçı ise seyircili olarak İstanbul'da oynanacak.
Trabzonspor kulübünde eski başkan Muharrem Usta 40 milyon TL'ye yakın alacaklarından feragat ederken, kulüp ise açtığı davaları geri çekti.
Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 30 yaşındaki Carlos Eduardo'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor. Brezilyalı 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesi, Galatasaray açısından sevindirici bir durum olacak. Fenerbahçe, Carlos Eduardo'yu transfer ederse, Al Hilal de Galatasaray'dan Belhanda'yı transfer edecek.
1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi.
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.