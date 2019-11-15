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UEFA'dan Milli Takımımıza büyük ödül!

UEFA'dan Milli Takımımıza büyük ödül!

EURO 2020'ye katılım hakkı kazanan A Milli Takımımız, 58.39 milyon TL'lik ödülü almaya hak kazandı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 vizesini alarak önemli bir gelirin de sahibi oldu.

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 biletini cebine koyan Milli Takımımız, 9.2 milyon euro (58.39 milyon TL) katılım parası almaya hak kazandı.

UEFA, EURO 2020'de galibiyet alan her takıma 1.5 milyon euro, beraberliklere ise 750'şer bin euro alacak. Gruptan çıkan takımlar 2 milyon euro, yarı finale kalan takımlar ise 5.5 milyon euroluk ödülün sahibi olacak.

Finalin kazananı 34 milyon euro, kaybedeni ise 10 milyon euroluk ekstra prim alacak.

Tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ülke, toplamda 55.2 milyon euroluk (350.35 milyon TL) dev bir ödül almaya hak kazanacak.

İŞTE EURO 2020'NİN PARA ÖDÜLLERİ

Katılım ücreti 9.25 milyon Euro

Beraberlik 750 bin Euro

Galibiyet 1.5 milyon Euro

Son 16 turu 2 milyon Euro

Çeyrek final 4 milyon Euro

Yarı final 5.5 milyon Euro

Final 10 milyon Euro

Şampiyonluk 34 milyon Euro


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