UEFA'dan kulüplere 70 milyon Euro'luk destek kararı

Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin play-off’ları tamamlandığında verilmesi gereken ücretlerin de şimdiden verileceği aktarıldı.
UEFA’nın yapacağı 70,4 milyon avroluk ödemenin 50 milyon avrosunu play-off’lara katılmayan 39 ülkeye oyuncu gönderen takımlara, 17,7 milyon avrosunu play-off’lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere, 2,7 milyon avrosunu ise sonbaharda oynanacak play-off’lara oyuncu gönderecek takımlara yapılacağı belirtildi.
UEFA’nın kulüplere 200 milyon avro ayırdığı, kalan yaklaşık 130 milyon avroluk bölümün de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılan milli takımlara futbolcu gönderen takımlara yapılacağı bildirildi.
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