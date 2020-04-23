UEFA'dan kulüplere 70 milyon Euro'luk destek kararı

SPOR GÜNDEMİ

'İndirim yapmam' haberlerine cevap verdi 'İndirim yapmam' haberlerine cevap verdi Burak Yılmaz'ın Beşiktaş yönetiminin maaş indirim talebine olumsuz cevap verdiği iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan bu haberi yalanladı.

Babası bombayı patlattı: Oğlumu aradım ve transferin doğru olduğunu söyledi Babası bombayı patlattı: Oğlumu aradım ve transferin doğru olduğunu söyledi İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezonun takviyeleri için çalışmalarına başladı. Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey'i kadrosuna katmak isteyen Arsenal, bu transfer için 45 milyon Pound'u gözden çıkardı.

İşte Türkiye'den Devler Ligi'ne gidecek takım İşte Türkiye'den Devler Ligi'ne gidecek takım Avrupa'nın üst düzey liglerinin tamamı koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda. Liglerin oynanması için alternatif çözümler arayan UEFA, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi planlarını da yapmaya çalışıyor. Konuyla ilgili Sun Sport'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Sürpriz adres! Kalan maçlar bakın nerede oynanacak Sürpriz adres! Kalan maçlar bakın nerede oynanacak Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in kalan 8 maçının nerede oynanacağı tartışma konusu olurken Katar'dan çarpıcı bir öneri geldi. Katar hükûmeti, Süper Lig'in ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu. Bu öneri sonrası gözler TFF'ye çevrildi.

Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere! Sezonun bombası Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere! Sezonun bombası Fenerbahçe'nin, Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Callejon için oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme sunarken yıllık 2,5 milyon Euro maaş önerdi. Callejon ise yıllık 3 milyon Euro talep ediyor.

2'si tamam, 3'ü yolda! Beşiktaş'tan 5 transfer birden 2'si tamam, 3'ü yolda! Beşiktaş'tan 5 transfer birden Volkan Babacan ve Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş; Nurullah Aslan, Oğulcan Çağlayan ve Yunus Mallı'yı da kadrosuna katmak istiyor.