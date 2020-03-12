UEFA'dan koronavirüs için son dakika hamlesi! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi...

UEFA, EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetiyle ilgili görüşmek üzere 55 üye federasyonunu 17 Mart Salı günü video konferans yapılacak toplantıya davet etti.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle UEFA'nın yerel ve ulusal 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapılacağı belirtildi. 17 Mart Salı günü video konferans yolu ile gerçekleştirilecek toplantıda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil bütün UEFA organizasyonlarının geleceği hakkında görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.
U17 VE U19 TURNUVALARI ERTELENDİ
Bu arada UEFA, 14 Mart ile 14 Nisan arasında oynanacak tüm U17 ve U19 turnuvalarının ertelendiğini açıkladı.
Danimarka'da korona ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerle ilgili UEFA'ya başvurduğunu duyuran Kopenhag Kulübü “Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini ve UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz” denildi.
UEFA, Avrupa futbolunun çağrıları kapsamında tüm yerel bazlı ve Avrupa çapındaki organizasyonların yanı sıra EURO 2020'nin iptalini görüşmek için toplantı yapılacağını açıkladı.
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