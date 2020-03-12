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  • 12 Mart 2020 Perşembe 16:30
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 17:05

UEFA'dan koronavirüs için son dakika hamlesi! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi...

UEFA'dan koronavirüs için son dakika hamlesi! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi...

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UEFA, Avrupa futbolunun çağrıları kapsamında tüm yerel bazlı ve Avrupa çapındaki organizasyonların yanı sıra EURO 2020'nin iptalini görüşmek için toplantı yapılacağını açıkladı.

UEFA, EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetiyle ilgili görüşmek üzere 55 üye federasyonunu 17 Mart Salı günü video konferans yapılacak toplantıya davet etti.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle UEFA'nın yerel ve ulusal 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapılacağı belirtildi. 17 Mart Salı günü video konferans yolu ile gerçekleştirilecek toplantıda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil bütün UEFA organizasyonlarının geleceği hakkında görüşmelerde bulunacağı ifade edildi. 

U17 VE U19 TURNUVALARI ERTELENDİ

Bu arada UEFA, 14 Mart ile 14 Nisan arasında oynanacak tüm U17 ve U19 turnuvalarının ertelendiğini açıkladı.

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UEFA'dan koronavirüs için son dakika hamlesi! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi...
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UEFA'dan koronavirüs için son dakika hamlesi! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi...

UEFA, Avrupa futbolunun çağrıları kapsamında tüm yerel bazlı ve Avrupa çapındaki organizasyonların yanı sıra EURO 2020'nin iptalini görüşmek için toplantı yapılacağını açıkladı.

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