UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya takımları arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.
Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
KAZAKİSTAN-LİTVANYA MAÇI GÖÇEK’İN
UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'e UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak Kazakistan-Litvanya maçında görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almaty Ortalyk Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
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