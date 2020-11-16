UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Cüneyt Çakır'a görev

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge Ara transfer döneminde takviyelere devam etmeyi planlayan yönetim, teknik ekibin talebi sonrasında forvetin ardından kale ve stoper hatlarını da güçlendirmek için düğmeye bastı.

Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha Koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrılan Ryan Babel'in 4. testinde pozitif sonuç alındı.

Erol Bulut'tan beklenmedik karar Erol Bulut'tan beklenmedik karar Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Mahkemeden ibrasızlık kararı çıktı! Mustafa Cengiz... Mahkemeden ibrasızlık kararı çıktı! Mustafa Cengiz... Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Ağaoğlu: 'Şampiyonluğun yerini hiçbir başarı dolduramaz' Ağaoğlu: 'Şampiyonluğun yerini hiçbir başarı dolduramaz' Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde birlik ve baraberlik mesajı verdi. Ağaoğlu, "Bir Afrika atasözü der ki 'Hızlı gitmek istiyorsanız, yalnız gidin. Uzağa gitmek istiyorsanız hep birlikte gidin. Hiç kimseyi ayırmadan söylüyorum, bir olacağız, beraber olacağız ve daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.