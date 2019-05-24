UEFA'dan Galatasaray'a geçer not

UEFA'nın yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın UEFA ile imzaladığı anlaşmanın doğrultusunda 2018/19 sezonu için hedeflerini tamamiyle gerçekleştirdiği ve bu sezon bir yaptırım uygulanmayacağı kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray ile yapılan anlaşmanın 2021/22 sezonuna kadar geçerli olduğu ve sarı-kırmızılıların izleme periyodunun devam ettiği duyuruldu.