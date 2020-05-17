UEFA'dan Galatasaray paylaşımı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da yılın takası Galatasaray'da yılın takası Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.

Ve Fenerbahçe'nin listesi ortaya çıktı Ve Fenerbahçe'nin listesi ortaya çıktı Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...

Uğurcan Çakır'a bir dünya devi daha talip Uğurcan Çakır'a bir dünya devi daha talip Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır için Leicester City'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Ada basınında çıkan haberlerde, transfer döneminde Mavi-Beyazlılar'ın harekete geçebileceği yazılırken, genç kalecinin maliyetinin de en az 18 milyon Pound olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de yol ayrımı Fenerbahçe'de yol ayrımı Gelecek sezon öncesinde ekonomik olarak yapılanmaya gitmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler'de ilk piyango, Max Kruse'ye vurdu! 32 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya karar veren yönetim, Alman yıldız için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Gurbetçi yıldızdan Cimbom'a yeşil ışık Gurbetçi yıldızdan Cimbom'a yeşil ışık Scout ekibinin önerisi sonrası Fatih Terim'in transfer radarına giren Salih Özcan konusunda ilk temas kuruldu. Gurbetçi orta saha Cim Bom'a gelmeye hazır, sıra kulübü Köln'de...

İngilizler Vida'nın peşinde İngilizler Vida'nın peşinde Ada ekibi, Kara Kartal'ın yıldız stoperinin peşine düştü... Kulüpteki yıllık 3 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle oyuncusuyla yol ayrımına sıcak bakan Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibinin resmi teklifini bekliyor.