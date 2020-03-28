UEFA'dan futbola dönüş operasyonu! Hedef ay belli oldu...

Koronavirüs salgını Çin’den dünyaya yayıldı ancak en büyük tahribatı Avrupa’da yaptı. Belirsizliğin sürmesi nedeniyle futbola dönüş tarihi de netleşmiş değil. Bu konuda UEFA’nın tüm ülkeleri içine alan bir düzenleme üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Avrupa futbonun patronunun liglerin Ağustos ayından itibaren yeniden oynatılmasını masaya yatırdığı öğrenildi. Liglerin ve ulusal kupaların çarşamba - pazar formatında oynanacak karşılaşmalarla Ekim ayı gelmeden tamamlanması öngörülüyor.
Çarşamba - Pazar maç var
Yaz döneminde yapılacak transferlerin de bu süreçte forma giyebilmeleri konusunda bir düşünce olduğubildirilirken, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi takvimi de yeniden düzenlenecek. Normalde 23 Haziran’da başlaması öngörülen ön elemeler, ligler tamamlandıktan sonra başlayacak ve grup karşılaşmalarından sonra verilen 2 aylık ara da kısa tutulacak. Plan hayata geçirilirse, EURO 2020’nin önümüzdeki sene oynanacak olması nedeniyle liglerin turnuvadan 1 ay önce tamamlanması gerektiği için takımları hayli sıkışık bir fikstür bekliyor olacak.
(Fanatik)
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