  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Mart 2020 Cumartesi 11:24
  • |
  • 28 Mart 2020 Cumartesi 11:24

UEFA'dan futbola dönüş operasyonu! Hedef ay belli oldu...

UEFA'dan futbola dönüş operasyonu! Hedef ay belli oldu...

Paylaş

Avrupa karantina altında, hayat durdu! Futbol da salgından nasibini aldı, liglere ara verildi, antrenmanlar evlerde yapılıyor. Akıllardaki soru; meşin yuvarlak yeşil sahaya ne zaman dönecek. UEFA'nın bu konuda harekete geçtiği, bütün ligler için ortak bir planlama yapıldığı öğrenildi. Maçlara Ağustos'ta kaldığı yerden devam edilecek, uluslararası takvim de değişecek.

Koronavirüs salgını Çin’den dünyaya yayıldı ancak en büyük tahribatı Avrupa’da yaptı. Belirsizliğin sürmesi nedeniyle futbola dönüş tarihi de netleşmiş değil. Bu konuda UEFA’nın tüm ülkeleri içine alan bir düzenleme üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Avrupa futbonun patronunun liglerin Ağustos ayından itibaren yeniden oynatılmasını masaya yatırdığı öğrenildi. Liglerin ve ulusal kupaların çarşamba - pazar formatında oynanacak karşılaşmalarla Ekim ayı gelmeden tamamlanması öngörülüyor.

Çarşamba - Pazar maç var

Yaz döneminde yapılacak transferlerin de bu süreçte forma giyebilmeleri konusunda bir düşünce olduğubildirilirken, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi takvimi de yeniden düzenlenecek. Normalde 23 Haziran’da başlaması öngörülen ön elemeler, ligler tamamlandıktan sonra başlayacak ve grup karşılaşmalarından sonra verilen 2 aylık ara da kısa tutulacak. Plan hayata geçirilirse, EURO 2020’nin önümüzdeki sene oynanacak olması nedeniyle liglerin turnuvadan 1 ay önce tamamlanması gerektiği için takımları hayli sıkışık bir fikstür bekliyor olacak.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Karius Beşiktaş'ı şikayet etti!

title

FIFA kulüpler için harekete geçti! Oyuncu maaşlarına yüzde elli indirim geliyor...

title

Serdar Dursun'un tek hayali EURO 2021'de A Milli Takım'da yer almak

Gaziantep FK'nin yıldızlarından 'evde kal' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Koronavirüs hakemleri yaktı!
Koronavirüs hakemleri yaktı!

Koronavirüs hakemleri yaktı!

Liglerin ertelenmesi, bin 472 hakemin gelirlerine darbe vurdu. Liglerde görev yapan toplam bin 493 hakemden, profesyonel olan 21 hakem maaşlarını alıyor ancak onlar da maç gelirlerinden oldu. Diğer bin 472 hakemin ise kazançları kesildi.

İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi!
İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi!

İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi!

Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.

Karius Beşiktaş'ı şikayet etti!
Karius Beşiktaş'ı şikayet etti!

Karius Beşiktaş'ı şikayet etti!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası
Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası

Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Bayern Münih kancası... Yedek kaleci arayışında olan Alman devinin transfer listesinde 21 yaşındaki kalecinin yer aldığı öne sürüldü.

Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor
Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor

Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer olan yaşadığı sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Douglas, gelecek sezon siyah beyazlo takımda yer almayacak. Brezilyalı sağ bekin ülkesine döneceği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminde bir isim daha! Koronavirüs...
Galatasaray yönetiminde bir isim daha! Koronavirüs...

Galatasaray yönetiminde bir isim daha! Koronavirüs...

Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi

Trezeguet'den Beşiktaş açıklaması
Trezeguet'den Beşiktaş açıklaması

Trezeguet'den Beşiktaş açıklaması

Bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Beşiktaş'a transferine yeşil ışık yaktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.