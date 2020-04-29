SPOR GÜNDEMİ

Genç futbolcu feci şekilde can verdi Genç futbolcu feci şekilde can verdi Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...

UEFA'dan Fransa'ya cevap UEFA'dan Fransa'ya cevap Fransa'nın ligleri iptal etmesinin ardından UEFA'dan flaş bir açıklama geldi.

İngiliz devinden radikal karar İngiliz devinden radikal karar İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, gelecek sezondan itibaren Old Trafford Stadı'na ayakta seyirci alınacağını duyurdu.

Spor camiası yasta! İstanbul ekibinin başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Spor camiası yasta! İstanbul ekibinin başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Koronavirüs spor camiasında da can almaya devam ediyor. Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalyoncu'nun kronik kalp ve şeker hastası olduğu belirtildi.

Fener'in yeni hocasını özel haberle duyurdular Fener'in yeni hocasını özel haberle duyurdular Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basınından Calciomercato'nun özel haberine göre Sarı-Lacivertliler, Walter Mazzarri'yi gündemine aldı. 58 yaşındaki teknik adam, İtalya dışında yeni bir maceraya sıcak bakıyor.

Cimbom şokta! 'Anlaşma tamam' deniyordu ama oyuncunun az önce yaptığı açıklama... Cimbom şokta! 'Anlaşma tamam' deniyordu ama oyuncunun az önce yaptığı açıklama... Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Erdoğan Yeşilyurt, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, “Menajerimi arayanlar varmış. Benim ilk tercihim Sivasspor” dedi.