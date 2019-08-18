UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

SPOR GÜNDEMİ

Kasımpaşa-Trabzonspor CANLI Kasımpaşa-Trabzonspor CANLI TRABZONSPOR, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu Kasımpaşa maçı ile açıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

CANLI! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir CANLI! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’leri… Mücadele Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Luyindama tehlikesi! Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyebilir Luyindama tehlikesi! Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyebilir UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray’ın transfer sezonunu artıda kapatması gerekiyor. Bu bağlamda oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bunu başaramazsa Luyindama’dan Şampiyonlar Ligi’nde faydalanamayacak.

Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa... Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların farklı yenilgisini değerlendirdi.

İstifa sonrası Hasan Şaş'tan flaş karar İstifa sonrası Hasan Şaş'tan flaş karar Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndüğünü açıkladı. Şaş, "Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." dedi.

Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, sonunda aradığı oyuncuyu buldu. Kolarov transferinin çıkmaza girmesinden sonra rotasını Çizme'ye çeviren Sarı-Lacivertliler, B planını devreye sokup gündemine aldığı Riza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı.